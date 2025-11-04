YÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın eğitim geçmişine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Fidan’ın 1994 yılında “Government and Politics” alanında lisans eğitimine başladığı ve 1997’de Almanya’da faaliyet gösteren, ABD merkezli “University of Maryland University College” adlı yükseköğretim kurumundan mezun olduğu belirtildi. YÖK ayrıca, lisans eğitim sürelerinin ülkelerin kendi mevzuatları ve düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğine dikkat çekti.

Hakan Fidan’ın lisans denkliği 1998’te onaylandı

Gerekli kredileri tamamlayarak mezun olan Fidan'ın, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladığı bilgisi paylaşıldı.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Fidan’ın YÖK'e yaptığı denklik başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtilen açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla kendisine “Politik Bilimler” alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

1996 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar.