YÖK’ten üniversitelere cuma namazı düzenlemesi talimatı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere gönderdiği yazı, eğitimdeki yönelime dair eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. YÖK imzasıyla tüm üniversitelere iletilen talimatta; cuma namazı saatlerinin mesai, ders, sınav ve uygulamalarla çakışması halinde gerekli düzenlemelerin yapılması istendi. Söz konusu yazı, yükseköğretimde laiklik ve akademik işleyişe ilişkin yeni bir tartışma başlığı olarak değerlendiriliyor.

Yazıda, Başbakanlık Genelgesi anımsatılarak “kamu kurumlarında isteyen personele mesai kaybına neden olmaksızın cuma namazı için izin verileceğinin düzenlendiği” vurgulandı. Bu çerçevede YÖK'ün daha önce üniversitelere gönderdiği yazılarda da benzer uyarıların yapıldığı belirtildi.

Temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi

Yazıda, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42'nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunluluğu gerekçe gösterildi.

Yazıda, üniversitelerin ders programı, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.