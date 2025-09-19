YÖK’ten üniversitelere “ilk ders Gazze” talimatı

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), üniversitelere, “Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri” konulu yazı gönderdi.

Yazıda; İsrail saldırılarında sivil halkın hedef alındığı, vahşi katliam yapıldığı ifade edilerek yeni akademik yılı açılış töreni ve derslerinde Gazze’nin gündem yapılması istendi.

Yazıda, İsrail’in yaklaşık 2 yıldır Gazze’ye yönelik saldırıları hatırlatıldı.

İsrail saldırılarında çoğunluğun bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkın hedef alındığı belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yeğane temennimizdir."

YÖK verdiği talimatla üniversitelerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde eğitim ve öğretimle birlikte ilgili konularla Gazze’nin de gündem yapılmasını istedi.

Yazı, Başkanvekili Metin Topçuoğlu imzasıyla kurumlara gönderildi.