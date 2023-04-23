Yol haritamızda dijital ve yeşil dönüşüm var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. yıl dönümünü ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Yarınlarımız olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için iş insanları olarak biz de, geçtiğimiz yüzyıldan çıkaracağımız dersleri dikkate alarak nasıl bir yeni yüzyıl bekliyoruz, neleri yapmalıyız ve özellikle neleri yapmamalıyız sorularına cevap vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Elbette gelecek yüzyıla yönelik atılacak adımlar, hayatın pek çok alanına etki edecektir. Ancak iş dünyası gözüyle nasıl bir gelecek bırakmamız gerektiğini, yol haritamızın nasıl olması gerektiğini kendi bakış açımla paylaşmak isterim.

Çin edebiyatında bir atasözü vardır, “İlginç zamanlarda yaşayasın” diye.

Son zamanlarda dünya gerçekten ilginç zamanlardan geçiyor ve bu beklenmedik gelişmelerle karşılaşılan dönemler de yeni kavramları, yeni riskleri ve fırsatları beraberinde getiriyor. Önce 2008-2009 küresel finansal krizi, ardından bunun sonuçlarını tam atlatamadan yüzyılda bir görülen büyük bir salgın ve bunun getirdiği hem ekonomik hem sosyal hayata etkileri ağır oldu. Bu zor süreci de tam anlamıyla atlatamamışken ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ve tedarik zincirlerinin önemi, Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketleri, dünyadaki ticari kutuplaşmalar, iklim krizi, yeşil dönüşüm ve tabii ki dijital dönüşüm…

Bu yaşanan olağanüstü değişimlerin hepsi, geleneksel olan her şeyi sorgulamamıza, bazı kavramlar üzerinde yeniden düşünmemize ve bazı kavramlarda ise, anlam kaymasına sebep olmasına vesile olan önemli gelişmeler.

Bu perspektif ile bakacak olursak dijitalleşmenin yanı sıra, artık gözümüzü “Dijital Ekonomi” kavramına çevirmiş durumdayız. Lojistik kavramı da değişime uğrayan kavramlardan biri. Eskiden sadece uzaklık ve yakınlık kavramlarıyla ifade edilen lojistik, bunlardan bağımsız olarak artık ulaşılabilirlik ile anılmaya başlayan bir kavrama dönüşmüş durumda.

Globalleşme mi yoksa yerelleşme mi diye tartışırken, şimdi ise ikisinin karışımı olan glokalleşmenin olduğu bir dünyayı konuşuyoruz.Serbest ticaretin önemini her fırsatta vurgulayan iş dünyası olarak, bunun yanı sıra güvenli ticareti yani friend-shoaring, yakın ülkelerden tedarik etmeyi öneren near-shoring gibi yeni tedarik kavramlarını da konuşmaya başladık.

Firmalarımız rekabet avantajı sağlamak için ölçek ekonomisi büyük olan yerlerle çalışırken artık kaynak çeşitliliğinin de önemini daha iyi kavramaya başladık. Son olarak, anlam değişimi yaşadığımız bir diğer önemli alan da Yeşil Dönüşüm. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın gündemi ortadayken, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir anda nükleer enerjinin de çevreci bir enerji kaynağı olarak yeşil olarak sınıflandırıldığı bir döneme girdik. Çevre ve doğa duyarlılığımızla hayatımızdan çıkarmaya çalıştığımız kömür vb. fosil yakıtlar, enerji ihtiyacının karşılanması bakımından belki gözümüze daha masum gelmeye başladı. Bu çok boyutlu süreç, enerji güvenliğinin ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin de ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken bu saydığımız gelişmeler, yeni kavramlar ve mevcut kavramlarda hızla değişen yeni yaklaşımlar ise üretimden tüketime, sanayiden hizmetlere kadar ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkileyecek. Önümüzdeki yüzyılın yol haritasını oluştururken bu gelişmelere mutlaka dikkat etmeliyiz. Ancak özellikle dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm, isimleriyle müsemma olarak birer dönüşümü temsil ettikleri için uzunca bir süre iş dünyası olarak hepimizin ana gündeminde olacak.

Bu çerçevede öncelikle geleceğin ekonomi dünyasında üretim ve tüketim sadece birer ekonomik aktivite olarak algılanmayacak, aynı zamanda çevreye ve topluma sunulan katkı da bu sürecin en önemli unsuru olacak. Yatırımdan üretime, üretimden lojistiğe ve en son tüketime kadar her aşamada, çevre ve topluma sunulan değer ekonomik hayatın belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Bir diğer değişim alanı olan dijital dönüşüm ile kastedilen ise, geleneksel iş süreçlerinin sadece dijital ortama aktarılması olarak tariflenmeyecek. Esas dönüşüm, bu kriterleri de içeren ama sonunda yeni bir ekonomik değer yaratma ve yeni bir iş modeli ortaya koymaktır. Önümüzdeki dönemdeki bu iki sürece uyum sağlarken daha hızlı kararlar alıp bunları uygulamaya koyan, çevik ama esnek bir ekonomik yapılanma da bu yol haritasında önemli bir avantaj olacak.

Küresel düzeyde bu dönüşümlere ilişkin kararlar alınırken bunları uzaktan seyreden ve bize etkisi ne olacak diye takip eden değil, bu kararların alınmasında aktif rol alarak sürece yön vermek de iş dünyası olarak bizim temel önceliğimiz olacak.