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Yol kenarında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarında tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille seyreden H.K. (55) ile eşi Leyla K. (45) arasında tartışma çıktı. H.K'nin aracı durdurmasının ardından inen Leyla K, geriye doğru koşmaya başladı. Kadının peşinden gelen H.K, yol kenarında elindeki bıçakla Leyla K'yi defalarca bıçakladı.

Olayı gören sürücüler H.K'yı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı. Leyla K. Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan H.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

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