  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yol vermeme kavgasında kadın yayaya yumruk atıp bayıltmıştı! Taksici gözaltına alındı
Takip Et

Yol vermeme kavgasında kadın yayaya yumruk atıp bayıltmıştı! Taksici gözaltına alındı

Esenyurt'ta yol vermeme kavgasında tartıştığı kadını yumruk atarak bayılmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yol vermeme kavgasında kadın yayaya yumruk atıp bayıltmıştı! Taksici gözaltına alındı
Takip Et

Kadın yaya ile yol vermeme kavgası yüzünden tartışan ve yumruk atıp bayılmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı. 

Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam, yolun karşısına geçmek isteyen M.P. ile kendisine yol vermeyen taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Taksici kadına yumruk attı

Taksicinin tartışma sırasında yüzüne yumruk attığı M.P, baygınlık geçirdi. Taksi sürücüsü, olayın ardından aracıyla uzaklaştı. Olaya ait görüntüler kısa zamanda sosyal medyada yayıldı. 

Darpedilen kadın hastaneye kaldırıldı

M.P, bölgeye gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Taksici gözaltına alındı

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri taksici M.R'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, sahte e-imza iddialarına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, sahte e-imza iddialarına ilişkin açıklamaGündem
MEB duyurdu: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildiSon dakika: MEB duyurdu: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildiEğitim
Gündem
İki ilde daha denize girmek yasaklandı
İki ilde daha denize girmek yasaklandı
Kandilli duyurdu! Adana'da deprem
Kandilli duyurdu! Adana'da deprem
Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup: Evladını yitirmiş ailelere seslenirken ekonomik kayıplardan bahsetmek nedir?
Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup
Milli Savunma Bakanlığı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı
Bakan Tunç'tan sahte diploma ve e-İmza iddialarına ilişkin açıklama: 37 kişi tutuklandı
Bakan Tunç'tan sahte diploma ve e-İmza iddialarına ilişkin açıklama: 37 kişi tutuklandı
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: Dört can kaybı, iki yaralı
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: Dört can kaybı, iki yaralı