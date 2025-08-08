Yol vermeme kavgasında kadın yayaya yumruk atıp bayıltmıştı! Taksici gözaltına alındı
Esenyurt'ta yol vermeme kavgasında tartıştığı kadını yumruk atarak bayılmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam, yolun karşısına geçmek isteyen M.P. ile kendisine yol vermeyen taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Taksici kadına yumruk attı
Taksicinin tartışma sırasında yüzüne yumruk attığı M.P, baygınlık geçirdi. Taksi sürücüsü, olayın ardından aracıyla uzaklaştı. Olaya ait görüntüler kısa zamanda sosyal medyada yayıldı.
Darpedilen kadın hastaneye kaldırıldı
M.P, bölgeye gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Taksici gözaltına alındı
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri taksici M.R'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.