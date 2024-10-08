Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

O.U. yönetimindeki 23 ADL 080 plakalı Hazar Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli kavşağında Doğan Şahin'in (54) kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobille çarpıştı.

1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.