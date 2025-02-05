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Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi
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Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 21 yaralı
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İstanbul'dan Giresun'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait Şahin Çayan'ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.

 

Kazada otobüs sürücüsü Çayan olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 21 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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