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Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı! Yaralılar var

Niğde'de yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı! Yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara Otoyolu Alın Gişeleri'nde meydana gelen kazada; E.D. idaresindeki 01 PM 900 plakalı Lüks Adana firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, gişelerde bekleyen Majek Jaroslaw idaresindeki WZ 844 HL plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Korkunç kazada 8 kişi yaralandı

Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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