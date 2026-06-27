Yolcu uçağından bile hızlı çıktı! Trafikte böyle hız cezası görülmedi: Saatte 1.221 kilometre...

Yarış arabası, hızlı tren ve yolcu uçaklarından bile daha yüksek bir hızla radara yakalandığı belirtilen olay, 62 yaşındaki Yakup Yeter’in hayatının şokunu yaşamasına neden oldu.

NTV'de yer akan habere göre geçtiğimiz aylarda şirket aracını kullanan Yeter, İstanbul Pendik’ten iş yerine seyir halindeyken, bir hafta sonra Kurtköy bağlantı yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle kendisine trafik cezası tebliğ edildi.

Ceza evrakında ise Yeter’in saatte 1.221 kilometre hızla radara girdiği bilgisi yer aldı. Yeter, 30 bin liralık cezayı ödemeyip hukuki yollara başvurdu.

"Yolcu uçağının ya da Formula 1 aracının bile ulaşamayacağı bir hız"

İstanbul Emniyeti, radar uygulamasında aracın aslında 154 kilometre hızla seyrettiğini, ancak sistemsel bir hata nedeniyle hızın 1.221 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Yakup Yeter ise büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek başvurusunda, “Yolcu uçağının ya da Formula 1 aracının bile ulaşamayacağı bir hızdan söz ediliyordu, bunun açık bir maddi hata olduğunu ifade ettik” dedi.