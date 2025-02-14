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 Yolcular kavga etti, uçak Erzurum'a indi

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Kavgaya karışan Ukrayna ve Kazakistan uyruklu 4 yolcuyu Erzurum'da bırakan uçak seferine devam etti.

Haber Merkezi
AA
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 Yolcular kavga etti, uçak Erzurum'a indi
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Pegasus Hava Yolları'na ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Kavgaya karışan Ukraynalı karı - koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.

 

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