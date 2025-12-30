Yolcular şikâyet etti: Koltuk aralığı en dar havayolu şirketleri açıklandı

Tatil ve seyahat rezervasyon platformu TripAdvisor’da yer alan yaklaşık 1 milyon yorum ve şikâyeti inceleyen uzmanlar, yolcuların koltuk genişliği konusunda en fazla tepki gösterdiği havayolu şirketlerini belirledi.

Geri bildirimler özel olarak ele alındı

Analiz kapsamında, platformda yapılan bir ve iki yıldızlı değerlendirmeler incelenerek, yorumlarda “koltuk aralığı” ifadesinin geçtiği geri bildirimler özel olarak ele alındı. Çalışma sonucunda, koltuk mesafesi nedeniyle en çok eleştirilen havayolu şirketleri sıralandı.

Listede Türkiye'den de iki şirket yer aldı

Sıralamada sadece uygun fiyatlı havayolu şirketlerinin olmaması dikkat çekerken listenin başında İngiltere'deki havayolu şirketleri arasında "amiral gemisi" olarak bilinen British Airways yer aldı. Listede Türkiye'den de iki şirket yer aldı.

En çok şikayet alan havayolu şirketleri

British Airways- 52.6%

Ryanair- 51.4%

United Airlines- 47.2%

American Airlines- 43.8%

Air Canada- 42.1%

TUI Airways- 38.8%

Lufthansa- 32.2%

easyJet- 28.9%

Delta Airlines- 27.5%

Turkish Airlines- 25.1%

Virgin Atlantic- 24.0%

KLM- 23.8%

Qatar Airways- 23.1%

Wizz Air- 23.0%

Emirates- 22.9%

Air France- 22.3%

Vueling- 15.5%

Aer Lingus- 14.3%

Jet2- 12.0%

SunExpress- 6.4%