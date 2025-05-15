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Yönetmen Ali Özgentürk yaşamını yitirdi

Yönetmen Ali Özgentürk 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Ali Özgentürk'ün kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

Haber Merkezi
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Yönetmen Ali Özgentürk yaşamını yitirdi
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"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hazal", "At" ve "Balkaya"nın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti.

Gazeteci Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ağabeyinin vefat ettiğini belirterek, "Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal ve At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı; finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

 

Ali Özgentürk kimdir?

Adana'da 1945'te dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Ali Özgentürk, kamera asistanlığı ile atıldığı sinemada, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'in de aralarında bulunduğu yönetmenlere asistanlık yaptı.

Başarılı yönetmen, 1979'da çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurdu ve birçok ödül kazandı.

Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da birçok esere imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. "Sokak Tiyatrosu" grubuyla tiyatroyu sokağa taşıyan usta isim, 1970'lerde "Ferhat" ve "Yasak" adlı kısa filmlere imza attı.

Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk'ün katkısıyla "At" ve "Bekçi" filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal'in eseri "Murtaza"yı sinemaya uyarlayarak "Bekçi" filmini izleyiciye sundu.

"Yusuf ile Züleyha" hikayesiyle 1977'de "Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü"ne layık görülen Ali Özgentürk, Şair Süreyya Berfe ile "Asyalı" adında bir edebiyat dergisi de çıkardı.

Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle "Bir Yudum İnsan" adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ve öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.

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