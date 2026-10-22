Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin test sonuçları belli oldu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'dan alınan kan ve saç örneklerine ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Operasyonun ardından iki kardeşten uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç örnekleri alınmıştı.
İnegöl Devlet Hastanesi'nde alınan kan ve saç örneklerine yönelik incelemelerin sonuçlandığı, Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Testlerde hangi maddelerin tespit edildiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Evinde kenevir ve kubar esrar ele geçirilmişti
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı.
Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da adrese operasyon düzenlenmişti.
Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirilmiş, söz konusu maddelere incelenmek üzere el konulmuştu.
Ezel Akay serbest bırakılmış, kardeşi tutuklanmıştı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.
İki kardeş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.