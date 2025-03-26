Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İlker Canikligil'e paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

Canikligil hakkında, YouTube üzerinden yaptığı bir yayında belirli bir kesimi 'alt sınıf' olarak nitelendirerek 'Order 66' (toplu katliam) çağrısında bulunması ve X hesabından yaptığı, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü yönetmen adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Canikligil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlker Canikligil kimdir?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen Samsunludur. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başladı.

2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir Youtube kanalında içerik üretmeye başladı.