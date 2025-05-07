Yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

Ne oldu?

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube videosunda söyledikleri ve X hesabındaki paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla gözaltına alındı.

Canikligil, X hesabındaki paylaşımda “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar” dedi.

Dostlarim bu adamlara bos yere laf anlatmaya calismayin. Siyasal islam yok sayilmali ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alinacak bir tarafi yoktur. Bu kadar. — ilker canikligil (@ilkercanikligil) March 23, 2025

Canikligil, YouTube videosunda ise şöyle dedi:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında: ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamım seni yönetecek.’ Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen yönetmen İlker Canikligil 26 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.