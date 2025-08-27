Yönetmen Selim Evci hakkında cinsel taciz iddiası: Filmleri yayından kaldırıldı

Son günlerde sosyal medyada sıklıkla yer alan kültür sanat alanındaki cinsel taciz ifşaları artmaya devam ediyor. Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer’in ardından yönetmen Selim Evci hakkında da taciz iddiaları ortaya atıldı.

İsmini vermek istemeyen bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Evci’nin kendisini asistanlık yaptığı dönemde fiziksel tacize maruz bıraktığını öne sürdü. Kadın, Evci’nin genç kadınlara benzer yöntemlerle yaklaştığını iddia etti.

Bir başka paylaşım da Tasarımcı Yaprak Civan tarafından yapıldı. Civan, 2018 yılında gönüllü asistan olarak yer aldığı bir festival kapsamında Evci’nin ev-ofisinde kendisini taciz ettiği iddiasını şu sözlerle anlattı:

“İlk gün sorunsuz geçti. Ancak ikinci günümde, bilgisayar başında çalışırken Selim Evci’nin fiziksel tacizine uğradım. Şok oldum, tepki veremedim. O anda hissettiğim tek şey korku, şaşkınlık ve çaresizlikti. Eşyalarımı alıp evden çıktım; nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. O gün eve gidemeyecek durumdaydım, yakın arkadaşıma yazıp titreyerek, ağlayarak durumu anlattım. Yıllarca bu olayı yalnızca birkaç kişiyle paylaşabildim. Bugün konuşuyorum çünkü sustukça başkalarının aynı şeyleri yaşamasına zemin hazırlıyoruz.”

MUBI filmlerini yayından kaldırdı

İddiaların ardından dijital yayın platformu MUBI, yönetmene ait yapımları kataloğundan çıkardığını duyurdu.

Platformun resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz.”

Öte yandan Akbank Sanat da yönetmenle iş ilişkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

Akbank Sanat’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.”