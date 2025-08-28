Yönetmen Selim Evci'den taciz iddialarına yanıt

  1. Ekonomim
Yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası ortaya atılmış, iddiaların ardından filmleri MUBI'den kaldırılmıştı. Evci, hakkındaki taciz iddialarına yanıt verdi, hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer'in ardından yönetmen Selim Evci hakkında da taciz iddiası ortaya atıldı.

Tasarımcı Yaprak Civan'ın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken fiziki tacizine uğradığı iddiasının ardından ilk olarak dijital yayın platformu MUBI, yönetmen Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu. Ardından Akbank Sanat da Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldıkları şirketin yöneticisi Evci ilişkilerini sonlandırıldığını ve 23 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacak bu yılki festivalin iptal edildiğini açıkladı.

Taciz iddiasına yanıt

Selim Evci, yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Son günlerde sosyal medyada şahsımla ilgili yer alan haberleri, linç girişimlerini ailemle birlikte büyük üzüntü ile takip ediyoruz. Bu noktada beni en iyi tanıyanların bana inanacağını biliyorum. Hakkımda gerçeği yansıtmayan iddialara karşı hukuki süreç avukatlarım tarafından başlatılmıştır. Şunu eklemek isterim ki; kadınların yaşadıkları taciz, şiddet ve istismar vakalarının ortaya çıkarılması, konuşulması ve görünür kılınması gerektiğine yürekten inanıyorum. Ancak bu duyarlılığın şahsımı hedef alan asılsız iddialarla karıştırılmaması gerekir. Adaletin tecelli edeceğine inanmakla birlikte, yanımda olan tüm aileme, dostlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum."

