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Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma: İfade verdi (Video)

Yönetmen Sinan Çetin'in, İstanbul Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Haber Merkezi
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Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma: İfade verdi (Video)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çetin'in İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nca "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan Çetin, gazetecilerin iddiaları sorması üzerine "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi.

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