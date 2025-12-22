Yönetmen Umut Evirgen gözaltına alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Umut Evirgen, eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıklar, Etiler’de bulunan Kütüphane adlı gece kulübünde uyuşturucu kullanıldığını öne sürmüştü. İfadelerin ardından narkotik ekipleri, Evirgen’in sahibi olduğu Kütüphane’ye narkotik köpekleriyle birlikte baskın düzenlemişti.

Umut Evirgen kimdir?

26 Şubat 1990 İstanbul doğumlu Umut Evirgen, üniversite öğrenimi için önce yurt dışına gitmiş, New York’da Berkeley College’de işletme alanında lisansını tamamlamıştır. Buradan mezun olduktan sonra ülkesine dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisansta sinema eğitimi almıştır. 2019 yılında çektiği Fine Dying adlı kısa film ile ulusal ve uluslararası çeşitli festivallere katılan Evirgen, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi Ben Bir Denizim (2020) ile de Adana Film Festivali’nin yarışma seçkisine dahil olmuştur. Sinemacılığının yanı sıra magazinsel özel hayatı ile de gündem olan Evirgen yakın zamanda Kimya (2021), Annesinin Kuzusu adlı yapımlara imza atmıştır.

Emirgan’daki ünlü eğlence mekanı La Boom’un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan da Umut Evirgen’e ait.