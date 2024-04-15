Yönetmen ve sinema yazarı Mesut Kara hayatını kaybetti

Şubat ayında geçirdiği kalp krizinin ardından rahatsızlığı tekrarlayan 63 yaşındaki yönetmen, senarist ve sinema yazarı Mesut Kara, geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

2008'de pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve dönem dönem artan sağlık sorunları ile mücadele eden Mesut Kara, geçtiğimiz şubat ayında kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından kalp rahatsızlığının geçtiğimiz günlerde tekrarlaması üzerine Söke Devlet Hastanesi'nde tekrar tedavi altına alınmıştı.

Mesut Kara kimdir?

1961 yılında İstanbul'da doğan Mesut Kara, 15 yılı aşkın zamandır sinema yazarlığı yapıyordu. Kara, reklam alanında sanat yönetmeni olarak çalıştı, televizyonlara sinema programları yaptı.

Metin yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı Erkan Yücel Belgeseli’nin yanı sıra Mesut Kara’nın “Artizler Kahvesi, "Yeşilçam’da Unutulmayan Yüzler", "Pendikli Yıllar ve Sinemasal Anılar", "Sinema ve 12 Eylül" ve "Yeşilçam Hatırası" adlı yayınlanmış 5 kitap çalışması var.

Birçok dergide yazarlık ve editörlük yapan Kara, Show TV’de yayınlanan "CineShow" adlı sinema programının metin yazarlığı ve danışmanlığını yaptı, Kanal 6’da yayınlanan "Hayalet Mektebi" adlı sinema programını hazırlayıp sundu. Kara, Klaros Yayınları’nda 22 kitaplık "Sinema Kitaplığı" serisinin editörlüğünü de üstlendi.

Mesut Kara'nın, ağırlıkla Yeşilçam'a dair sinema yazıları Kasım 2012'den bu yana Evrensel gazetesinde yayımlanıyordu.