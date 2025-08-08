  1. Ekonomim
YouTube kanalına erişim engeli getirildi: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama geldi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi. Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. YouTube kanalı erişime kapatılan gazeteci Fatih Altaylı, karar hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi ve içeriklerinin kaldırılmasına karar verildi.

"Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?"

Karara ilişkin Youtube kanalındaki "Yorumlayamıyor" serisine gönderdiği mektupta Altaylı şu yorumda bulundu:

"Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim."

Ne olmuştu?

Tutuklu gazeteci Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

Erişim engeli getirilen yayının "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Üzülüyoruz" / 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin yorumluyor" başlıklı video olduğu öğrenildi. Erişim engeli karar tutanağında yer alan videonun 3 dakika 40. saniyesinde başlıyor.

İlgili kısım, Altaylı'nın mektubunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini mektup olarak gönderdiği iddiasını içeriyor.Ayrıca ilgili kısım hakkında yeni soruşturma açılma ihtimali bulunduğu öne sürülüyor. Büyük tartışma yaratan karara göre, itiraz sonuç vermezse, Altaylı’nın YouTube kanalı kapalı kalacak.

