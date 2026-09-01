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YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve önceki gün Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'a kaçmak üzereyken tır dorsesinin altında yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı.

Haber Merkezi
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YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altına saklanarak yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan Arif Kocabıyık hakkında mahkeme kararını verdi.

Adli kontrolü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verildi. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Tır dorsesinin altında yakalanmıştı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

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