YouTuber Diamond Tema’nın Instagram hesabı erişime engellendi

YouTube'da din, tarih ve felsefe üzerine çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir yayındaki sözleri nedeniyle yurt dışına yerleşen Diamond Tema'nın X hesabı 2025'in Nisan ayında Türkiye'de erişime engellenmişti. Tema'nın Instagram hesabı da Türkiye'de engellenen hesaplar arasına girdi.

Ünlü YouTuber ailesinin geldiği Arnavutluk'a yerleşmişti

Yer6 adlı YouTube kanalında Asrın Tok ile şeriat hakkında tartışan Diamond Tema hakkında Halkı Kin ve Düşmalığa Tahrik suçundan soruşturma açılmasının ardından ünlü YouTuber ailesinin geldiği Arnavutluk'a yerleşmişti.