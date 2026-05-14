Youtuber Testo Taylan tahliye oldu

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve müstehcenlik suçlamalarıyla tutuklanan youtuber Testo Taylan, 2 aylık tutukluluk sonrasında tahliye edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bazı içerikler üzerine soruşturma başlatmıştı. Açıklamada, videolarda “sosyal deney” ya da “eğlence” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların yer aldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında fenomen Y.H. ile U.U. İstanbul’da, “Testo Taylan” adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli’nde gözaltına alınmıştı. Savcılığın talebiyle adliyeye sevk edilen Y.H. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Taylan Özgüç Danyıldız da ertesi gün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.