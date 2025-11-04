Yozgat Belediye Başkanı su kesintisini gündeme getirdi: 15-20 günlük suyumuz var

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentin 15-20 günlük suyu kaldığını belirterek önümüzdeki günlerde su kesintilerinin başlayabileceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat il merkezinin yanı sıra 4 yerleşim biriminin şebeke suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ile il merkezi şebekesine su taşınan Arap Seyfi yeraltı suları ve yedek olarak kullanılan Kirazlı-1 göletinde sular çekildi.

Musabeyli Cemil Çiçek Barajı havzasında su çekilince çölü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, barajda 15-20 günlük suyun kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda, Musabeyli Barajımızdaki su seviyesi yüzde 2. Alabileceğimiz 750 bin metreküp su var. Bu da şu demektir; en fazla 15-20 gün bizi idare edebilecek suyumuz var. Ondan sonrası için Musabeyli barajından su alamayacağız. Bu Yozgat için ciddi bir tehlike.

Susuzluğun etkilerini azaltabilmek için şehrin değişik yerlerinde sondaj kuyuları vurmak suretiyle su arayışlarımız devam ediyor. Buralardan bir miktar su elde ettik. Yozgat'ın ihtiyacını karşılayacak kadar değil.

"Bütün şehirler kuraklık tehlikesi altında"

Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Derin sondajlar yapmak suretiyle su bulmaya çalışacağız. Hemşehrilerimizin su noktasında çok titiz olması lazım. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bütün şehirler kuraklık tehlikesi altında, susuzluk tehlikesi altında. Dolayısıyla da suyu israf etmeden, idareli kullanmak suretiyle biraz daha suyun ömrünü uzatabilirler.

Diyorum ki; 15-20 günlük suyumuz var. Bütün evler, bütün iş yerleri şu anda kullandıkları suyun yarısıyla idare edebilirler. Herkesin bu noktada ciddi bir tasarruf içerisine girmesi belki bize 1-1,5 ay daha zaman kazandırır ve inşallah da yağışlarla birlikte bu susuzluğa çare bulmuş oluruz.

"Su kesintileri başlayabilir"

Önümüzdeki haftadan sonra su kesintilerine başlayabiliriz. Bunu zaten hemşehrilerimizle paylaşacağız. Eğer kesinti yaparsak sonuna kadar direniyoruz ki, hemşehrilerimizi de mağdur etmeyelim.

Bizim su kesintisi yapmamamız için insanlarımız, hemşehrilerimiz şu anda kullandıkları suyun yarısını kullanmaya başlamaları lazım. Kendi içerisinde bir tasarrufa gitmeleri lazım. Bu bizi rahatlatır."