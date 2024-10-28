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Yozgat'ta gübre çukurunda facia! 2 kişi hayatını kaybetti, çoban yoğun bakımda

Yozgat Boğazlıyan’da bir ahırda gübre çukuruna düşen Afganistan uyruklu çobanı kurtarmaya çalışan iki kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Çoban yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Yozgat'ta gübre çukurunda facia! 2 kişi hayatını kaybetti, çoban yoğun bakımda
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Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı. Ahırdaki bir kişi yakındaki inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Veysel Taştan da Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayı duyan çok sayıda kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesi önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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