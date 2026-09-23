Yozgat'ta şap alarmı: Hayvan pazarları kapatıldı

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Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılan duyuruda, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kentteki tüm hayvan pazarlarının kapatıldığı kaydedildi.

Uygulamanın tedbir amaçlı olduğu ve ikinci bir talimata kadar hayvan pazarlarının kapalı kalacağı açıklandı.