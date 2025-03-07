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Yozgat'ta üç gündür aranıyordu: Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, aracının bulunduğu Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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Yozgat'ta üç gündür aranıyordu: Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı
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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz, eşine "Hakkını helal et" şeklinde mesaj gönderdikten sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Aracına ulaşılmıştı

4 Mart Salı günü 23:00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmenin kayıp olduğuna dair ihbarının ardından harekete geçen ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında Oğuz’un aracına ulaşmıştı.

Tanju Oğuz, arama çalışmalarının üçüncü gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü bulundu.

Vali açıklama yapmıştı

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, son açıklamasında "Akçakışla sulama göletinde su üstü ve su altı çalışmalarıyla devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz. Eğer gören, duyan, herhangi bir bilgisi olan insanlarımızın Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla gerek fiilen gerek 112 ihbar hattı üzerinden ulaşmaları bizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. İnşallah sağ sağlim bulur ailesine teslim ederiz" demişti.

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