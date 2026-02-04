  1. Ekonomim
YPG/PKK ile ilişkisi tespit edilen 5 hesaba erişim engeli getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi tespit edilen 5 hesaba erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
Suriye ordusunun operasyonları sürerken, terör örgütü YPG/PKK adına Türkiye'yi hedef alan dijital medya kampanyalarını yürüten hesaplar İletişim Başkanlığı tarafından tespit edildi. İletişim Başkanlığı tarafından tespit edilen 5 örgüt hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

