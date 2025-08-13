YPR'li Bekir'den soru önergesi: Kaç kişi kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyemediği için yasal takibe alındı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin son verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının, 4 milyon 143 bine ulaştığını belirtti.

"Vatandaşımızın borç yükü günden güne artmaktadır"

Konuyu, TBMM Başkanlığına taşıyan Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Haziran ayında yasal takibe alınan kişi sayısı 258 bin olurken, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde bu rakam 1 milyon 201 bin olarak kaydedilmiştir. Bu sayı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 35 artış yaşandığı görülmektedir. Ayrıca TBB Risk Merkezi’nin verileri incelendiğinde batık durumdaki kredi kartı sayısı 1 milyon 774 bine yükselmiştir. Tasfiye olunacak bireysel kredilerin tutarı ise 211 milyar TL’ye çıkmıştır. Bankaların Haziran 2025’te takibe aldığı alacak tutarı 427 milyar TL’ye ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 101 artış göstermiştir. Takipteki tüketici kredilerinin tutarı ise son bir yılda yüzde 165 artarak 182 milyar 478 milyon TL’ye çıkmıştır. Çok açık görülmektedir ki vatandaşımızın borç yükü günden güne artmaktadır."

"Çalışanların ücretleri yüksek enflasyon karşısında hızla eriyor"

Çalışanların ücretlerinin, yıl içerisinde aydan aya yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini, her geçen gün çalışanların fakirleştiğini belirten Bekin, Bakan Şimşek'ten şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

"Türkiye genelinde 2024 ile 2025 yılları arasında bankalara bireysel kredi ve kredi kartı için başvuru yapan kişi sayısı ne kadardır? Toplam kaç kişinin başvurusu onaylanmıştır? Ne kadarı borçlarını ödemekte zorlanmıştır? 2024-2025 yılları içerisinde ne kadar vatandaşımız kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyemediği için yasal takibe alınmıştır? Borçlarını ödeyemediği için işletmesine haciz başlatılan küçük esnaf sayısı ne kadar? Hesaplarına konulan blokeler nedeniyle ne kadar küçük esnaf işletmesini kapatmıştır? Bakanlığınızca borçluluğu azaltmaya yönelik bir yapılandırma ya da af düzenlemesi düşünülmekte midir? Özellikle borçlarını ödemekte zorlanan dar gelirli grupların mağduriyetlerini gidermek adına Bakanlığınızca herhangi bir sosyal destek programı düşünülmekte midir? Yüksek gelirli şirketler ile küçük esnaf arasında yaşanan vergi adaletsizliğini gidermek adına Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?"