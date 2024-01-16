YRP: AK Parti ile ittifak görüşmeleri durduruldu

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

Kılıç, "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak" açıklaması yaptı.

Konuşmanın devamında "Liderler düzeyinde bir talep gelirse buna olumlu bakarız" diyen Kılıç, "Siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir. Duruşumuzun birşeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.