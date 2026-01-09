YRP Aydın İl Başkanı Kaya tarafından tabancayla bacağından vuruldu

Hastaneye kaldırılan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’yı bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaya'yı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.