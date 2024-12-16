  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'dan asgari ücret çıkışı: 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada
Takip Et

YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'dan asgari ücret çıkışı: 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ülkedeki ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasının beklendiğini belirterek, "Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'dan asgari ücret çıkışı: 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada
Takip Et

Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki süreci takip ettiklerini belirten Kılıç, "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Şam temaslarını dikkatle takip ettik. Bölgedeki süreçlerde Türkiye'nin bulunmasından, Türkiye'nin bölgede aktif ve etkin olmasından gurur duyarız." diye konuştu.

Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin Türkiye'nin arabuluculuğunda çözülmesini de değerlendiren Kılıç, sorunun Türkiye'nin öncülüğünde yoluna girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Suat Kılıç, "Bu adımın, İslam dünyasında sorunları kökünden çözüme kavuşturacak D8 projesinin canlandırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." dedi.

D8 projesinin, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hatırası olduğunu belirten Kılıç, "D8'in, İslam dünyasındaki köklü sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesini ivedilikle bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki toplantılarıyla ilgili de "Bu ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a: Hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınızMansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a: Hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınızGündem

 

2025 yılı piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme2025 yılı piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenlemeEkonomi

 

Gündem
Türkiye, NATO Mayın Görev Grubu komutasını devraldı
Türkiye, NATO Mayın Görev Grubu komutasını devraldı
Yurt dışına çıkış harçlarında pul dönemi sona eriyor: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Yurt dışına çıkış harçlarında pul dönemi sona eriyor
CHP Genel Başkanı Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş
Özgür Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş
Ahmet Özer soruşturması: 12 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ahmet Özer soruşturması: 12 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için hayata geçirdiğimiz birçok hizmete yenilerini ekleyeceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için hayata geçirdiğimiz birçok hizmete yenilerini ekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedik
Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedik