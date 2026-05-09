YRP Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da çeşitli açılışlara katıldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbakan, Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18 park ve 5 semt sahasının açılış töreninde, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbakan, Karaköprü Belediyesinin seçim döneminde ortaya koyduğu vaatleri 2 sene gibi kısa bir sürede yüzde 70 oranında tamamladığını belirterek, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Ahlaklı belediyeciliğe dikkati çeken Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek, önce ahlak ve maneviyat demek. Rüşvetin olmadığı, yolsuzluğun, hırsızlığın olmadığı, belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davrandığımız bir belediyecilik. İsrafın, lüksün, şatafatın olmadığı, borç ve faiz bütçesi yerine tasarrufun, kaynak paketlerinin olduğu bir bütçe. İşte önce ahlak ve maneviyat, ahlaklı belediyecilik bu demektir. Ahlaklı belediyecilik aynı zamanda adalet demektir. Akrabayı, yandaşı, hemşehriyi koruyup kollamak değil, hakkı olanı koruyup kollamak. Güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir belediyecilik anlayışı. Adalet, ehliyet, liyakat bununla beraber bize oy vermiş olsun olmasın, bütün vatandaşlarımızın, vatandaşlarımıza, her kesime adaletli bir şekilde hizmetlerin götürülmesi. Yine bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, hizmet belediyeciliği demektir." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, belediye başkanlığı makamının ticaret değil hizmet makamı olduğunu, millete hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanma anlayışıyla belediyecilik yapılması gerektiğini söyledi.

Karaköprü Belediyesinin hizmetlerini "ahlaklı belediyeciliğin güzel bir örneği" olarak nitelendiren Erbakan, milli görüş anlayışının gelecek yerel seçimlerde tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Fatih Erbakan, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve katılımcılar, 18 park ve 5 semt sahasının açılışını yaptı.

Açılışın yapıldığı Doğukent Mahallesi'ndeki parkı gezen Erbakan ve beraberindekiler, semt sahasında çocuklara top ve oyuncak dağıttı. Dağıtım sırasında kısa süreli kargaşa yaşandı.

Erbakan, daha sonra Hilvan ve Siverek ilçelerine geçerek partisinin ilçe hizmet binalarının açılışına katıldı.

Siverek'teki konuşmasında Erbakan, "Bu binamızın hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Binamızın Siverek'te, Urfa'da ve Türkiye'de milli görüşün şahlanışına, Yeniden Refah Partimizin iktidarına vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Açılışımız hayırlı olsun." dedi.