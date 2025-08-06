YRP Genel Başkanı Erbakan'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret

Görüşmenin ardından Erbakan ve Babacan, kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Ali Babacan, gündeme dair fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti ve Fatih Erbakan ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

Komisyon çalışmaları gündeme geldi

Babacan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili konuların da ele alındığını söyledi. “Umarız ki bu komisyon kuruluş amacına uygun bir şekilde netice alır. Hem terör sorununun çözülmesi hem de demokratikleşme konusunda ülkemizin hak ettiği, layık olduğu noktaya ulaşması için bir vesile olur.” dedi.

“Şehit ailelerinin içine sinmeyecek bir sonuç olmamalı”

Fatih Erbakan da komisyonla ilgili açıklamasında, “Şerre fren olma, hayra vesile olma niyeti ve ümidiyle bu komisyonda yer aldık. Bu komisyonda şehit ailelerimizin, gazilerimizin içine sinmeyecek herhangi bir sonucun çıkmasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze ve yaptırımlar gündeme geldi

Erbakan, konuşmasında Gazze'deki duruma da değindi. İsrail’e karşı ek yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Erbakan erken seçim çağrısı yaptı

Erbakan, Türkiye için bir erken seçimin faydalı olacağını düşündüklerini belirterek, “Bir erken seçimin, 2026 yılı bahar aylarında yapılmasının Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için faydalı olacağını ifade ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı mesajı

Basın mensuplarından gelen bir soru üzerine konuşan Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayını kendi belirlemek istediğini ve seçime kendi adaylarıyla girmeyi planladıklarını açıkladı.