YRP komisyonda dinlenmesini istedikleri 20 kişilik listeyi Meclis'i sundu! Listede Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç da var
Yeniden Refah Partisi, TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na davet edilmesini istediği 20 kişilik listeyi Meclis Başkanlığı’na sundu. YPR, komisyonda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da komisyonda bilgi vermelerini istedi.
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Yeniden Refah Partisi’ni temsil eden İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da komisyonda dinlenilmesini istediklerini belirterek, "Yapılacak yasal düzenlemeler var, cezaevindekilerin durumu var. Adalet Bakanı bu sürecin kilit ismi olacak” dedi.
Yeniden Refah Partisi, terör örgütü PKK'nın kendini fesih kararı almasının ardından TBMM'de kurulan ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar yapacak olan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na davet edilerek dinlenilmesini önerdikleri kişilerin listesini TMMM Başkanlığı'na bildirdi.
Komisonda Yeniden Refah Partisi adına görev alan Doğan Bekin, yaptığı açıklamada, oluşturdukları listede her kesimin temsil edilmesine önem verdiklerini söyledi. Belirledikleri isimlerin bölgeyi tanıyan, orada uzun yıllar görev yapmış ve konuya vakıf kişiler olduğunu ifade eden Bekin, “Örneğin Memur Sen Genel Başkanı uzun yıllar Şırnak’ta görev yaptı, bu coğrafyayı iyi biliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uzun yıllar MİT Başkanlığı yaptığı için dinlenmesini istiyoruz. Adalet Bakanı bu sürecin kilit ismi olacak. Yapılacak yasal düzenlemeler var, cezaevindekileri durumu var. Bu konularda gelip komisyona detaylı bilgi vermesi gerekiyor" diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi'nin komisyona davet edilmesini önerdiği 20 kişilik liste şöyle:
Dışişleri Bakanı - Hakan FİDAN
Adalet Bakanı - Yılmaz TUNÇ
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği - Mustafa IŞIK
Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı - Gazi Lokman AYLAR
Şehit Aileleri Federasyonu - Av. İsmail Kılıç
Emekli Subaylar Derneği - Erdoğan KARAKUŞ
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği - Cahit KOCA
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı - Abdurrahman YILMAZ
Memur-Sen Konfederasyonu - Ali YALÇIN
Dünya Kadınlar Birliği - Hacer Öykü DEMİRTAŞ
İnsan Hakları Derneği - Hüseyin KÜÇÜKBALABAN
Türkiye Barolar Birliği - Avukat Erinç SAĞKAN
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Mehmet KAYA
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası - Hatip ÇELİK
Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Cemal YATMAN
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Muharrem TEKİN
Kadim Aşiretler Federasyonu - Rasim ASLAN
Barış Anneleri Derneği (Diyarbakır Anneleri) - Havva KIRAN
Dünya Ehl-i Beyt Vakfı - Fermani ALTUN
Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti - Cemil AYDOĞAN