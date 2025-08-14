YRP komisyonda dinlenmesini istedikleri 20 kişilik listeyi Meclis'i sundu! Listede Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç da var

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Yeniden Refah Partisi’ni temsil eden İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da komisyonda dinlenilmesini istediklerini belirterek, "Yapılacak yasal düzenlemeler var, cezaevindekilerin durumu var. Adalet Bakanı bu sürecin kilit ismi olacak” dedi.

Yeniden Refah Partisi, terör örgütü PKK'nın kendini fesih kararı almasının ardından TBMM'de kurulan ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar yapacak olan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na davet edilerek dinlenilmesini önerdikleri kişilerin listesini TMMM Başkanlığı'na bildirdi.

Komisonda Yeniden Refah Partisi adına görev alan Doğan Bekin, yaptığı açıklamada, oluşturdukları listede her kesimin temsil edilmesine önem verdiklerini söyledi. Belirledikleri isimlerin bölgeyi tanıyan, orada uzun yıllar görev yapmış ve konuya vakıf kişiler olduğunu ifade eden Bekin, “Örneğin Memur Sen Genel Başkanı uzun yıllar Şırnak’ta görev yaptı, bu coğrafyayı iyi biliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uzun yıllar MİT Başkanlığı yaptığı için dinlenmesini istiyoruz. Adalet Bakanı bu sürecin kilit ismi olacak. Yapılacak yasal düzenlemeler var, cezaevindekileri durumu var. Bu konularda gelip komisyona detaylı bilgi vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin komisyona davet edilmesini önerdiği 20 kişilik liste şöyle:

Dışişleri Bakanı - Hakan FİDAN

Adalet Bakanı - Yılmaz TUNÇ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği - Mustafa IŞIK

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı - Gazi Lokman AYLAR

Şehit Aileleri Federasyonu - Av. İsmail Kılıç

Emekli Subaylar Derneği - Erdoğan KARAKUŞ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği - Cahit KOCA

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı - Abdurrahman YILMAZ

Memur-Sen Konfederasyonu - Ali YALÇIN

Dünya Kadınlar Birliği - Hacer Öykü DEMİRTAŞ

İnsan Hakları Derneği - Hüseyin KÜÇÜKBALABAN

Türkiye Barolar Birliği - Avukat Erinç SAĞKAN

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Mehmet KAYA

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası - Hatip ÇELİK

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Cemal YATMAN

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Muharrem TEKİN

Kadim Aşiretler Federasyonu - Rasim ASLAN

Barış Anneleri Derneği (Diyarbakır Anneleri) - Havva KIRAN

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı - Fermani ALTUN

Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti - Cemil AYDOĞAN