YRP lideri Erbakan, ittifak konusunda son noktayı koydu: Denenmiş bir kez daha denenmez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, katıldığı bir programda Cumhur İttifakı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Denenmiş bir kez daha denenmez"

Erbakan açıklamasında, ittifaka yeniden katılmayacaklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs'taki süreçten dolayı pişman değiliz. Prensiplerimizi halen şu an iktidarda bulunan yapıya kabul ettirebilirsek, bir an evvel uygulanmasını sağlayabilirsek millete bir fayda sağlamış oluruz diye düşündük. Milletin bunlara çok acil ihtiyacı var, hazır iktidarda olan bir yapı bunları uygulasın düşüncesindeydik. Bunu denemiş olduk. Denemeseydik aklımızda kalacaktı. Ancak maalesef samimi davranmadılar, bunu yerine getirmediler. Seçimin kazanılması için bir sıkışmışlık durumu içindeydiler. Mutabakatı koyduk ve bu şartlarla destek oluyoruz dedik. Ama maalesef bunu yerine getirmediler. Şu anda da bu şartları yerine getirmedikleri için işçi, memur, emekli perişan halde. Bundan sonra bizim iki tane net duruşumuz var. Bir tanesi, Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağımıza ilişkin. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Bir kere denedik samimi bir yaklaşım olmadı. Aynı sonuçla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adaylığımızın da net olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü bir kere sayın Erdoğan lehinde adaylıktan çekildik ama bir kez daha böyle bir şey yapmayacağız. Bu siyaseten de mantıken de doğru bir yaklaşım olmaz. Artık kendimiz partinin genel başkanı olarak, Türkiye’yi yönetmeye talip bir kimse olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağımızı ifade ettik."