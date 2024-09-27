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YRP lideri Fatih Erbakan'dan 'birleşme' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin başka bir siyasi parti ile resmi bir birleşme planının olmadığını ve Yeniden Refah Partisi'nin kendi kimliğiyle yoluna devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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YRP lideri Fatih Erbakan'dan 'birleşme' açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da ziyaretlerde bulundu. Çeşitli programları kapsamında geldiği kentte Giresun Kalesi'ndeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Erbakan, bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisinin başka bir siyasi partiyle bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki sorusuna yanıt verdi.

"Herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok"

Erbakan, "Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kendi ismimizle logomuzla parti programımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak orada şunu da kastetmiş olabilirler, Mecliste bir grup oluşturulması, yani Yeniden Refah Partisinin varlığını devam ettirerek Yeniden Refah Partisinin milletvekillerinin de içinde olduğu bir grup oluşturulması noktasında bir ifade olabilir. Bununla ilgili de herhangi bir düşüncemiz şu ana kadar olmadı." dedi. 

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