YRP'de istifa depremi: Belediye başkanı ve meclis üyesi istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nde istifa krizi yaşandı. Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde YRP’den Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve meclis üyesi Ali Ömür partilerinden istifa etti.

Görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan Topal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Kıymetli Hemşerilerim, uzun zamandır vatandaşlarımız, STK ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibari ile meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür’le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."