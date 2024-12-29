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YRP'den AK Parti'ye geçen vekil üç kanun teklifini geri çekti

Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilen Suat Pamukçu, AK Parti'ye katılmasının ardından TBMM'ye sunduğu üç kanun teklifini geri çekti.

Haber Merkezi
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YRP'den AK Parti'ye geçen vekil üç kanun teklifini geri çekti
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi (YRP) listesinden milletvekili seçilen Suat Pamukçu, seçimden 10 ay sonra partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Pamukçu, AK Parti’ye geçişinin ardından, YRP sıralarındayken TBMM’ye sunduğu üç kanun teklifini geri çekmek için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

İptal edilen kanun teklifleri

Gazete Duvar’ın haberine göre, Pamukçu’nun şu teklifleri Meclis Genel Kurulu’nda okunarak iptal edildi:

- SGK bünyesinde sosyal sigorta uzmanlığı kadrosunun oluşturulması ve kurum çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi.

-Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasının, Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda değerlendirilmesi.

-Kamu ve özel sektördeki işyerlerinde engellilere ayrılan kontenjanın artırılması.

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