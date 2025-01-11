YRP'den istifa etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülpınar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ı kabul etti. Görüşme, Şanlıurfa Valiliği ziyaretinin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Gürpınar'dan Erdoğan'a hediye

Kabulde, Başkan Gürpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir hediye takdim etti. Gürpınar, üzerinde “Allah’tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur” yazılı hat tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi adayı olarak seçimlere giren Gürpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Gürpınar'ın daha sonradan partisinden istifa etmesinin ardında AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Gürpınar iddiaları reddetmişti.