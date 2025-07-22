YRP'li Belediye Başkanı Kasap, trafik kazası geçirdi
Yeniden Refah Partisi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Kasap hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesinde bir otomobil ve TIR'ın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.