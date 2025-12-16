YRP'li Kılıç asgari ücret için rakam verdi: Devlet elini taşın altına koymalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Gazze’de savaş ve soykırım devam ediyor. Sözde barış, İsrail’in terörist saldırılarıyla berhava ediliyor. Garantör devletler var, ama yok. Sesleri çıkmıyor. Garantörlüklerinin gereğini yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıç, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü ve 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü'nü kutladığını ifade ederek devamında şunları kaydetti:

"Türkçe, Arapça, Kürtçe gibi Anadolu’da bin yılı aşkın zamandır bir arada yaşayan dillerin varlığı bizim devlet olarak da millet olarak da coğrafya, tarih, kültür olarak da zenginliğimizdir. Yeniden Refah Partisi olarak Anadolu’da konuşulan tüm dillerin yaşayan ve konuşulan diller olarak geleceğe taşınmasını çok değerli bir kardeşlik ve dayanışma fırsatı olarak görüyoruz."

17 Aralık Mevlâna Celaleddin-i Rûmi’nin vefat yıldönümü'nü anan Kılıç, "Mevlâna Hazretlerini de, izinden gidenleri de, eserlerini okuyanları, anlayanları ve hayatına tadbik edenleri ölenlerini Fatihalarla, yaşayanlarını saygıyla anıyoruz" dedi.

"Düzensiz göçmenlere, ülkelerine onurlu geri dönüşler diliyoruz"

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, “18 Aralık aynı zamanda Dünya Göçmenler Günü. Bu gün vesilesiyle, Türkiye’de yaşayan; eğitim ve iş süreçlerinde olmayan, tüm düzensiz göçmenlere, ülkelerine onurlu, hayırlı ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP camiasına sabır ve metanet diliyoruz"

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı anan Kılıç, "Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine, CHP camiasına sabır ve metanet diliyoruz. Yakın zamanda kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli kardeşim, Ferdi Zeyrek’e de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum“ dedi.

Kılıç, TBMM'de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, stajyer öğrencilere yönelik taciz skandalını yakından takip ediyoruz. Açılan soruşturma ve tutukluluk kararlarıyla hukuk sürecini de yakından aynı dikkatle yakından izliyoruz. Tüm kurumlar ve tüm stajyer öğrenciler açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa bir izleme komitesinin kurulmasını öneriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir süreç yaşandı. Ama ilgili 3 bakanlık henüz devrede değil."

"Kırılan kol yen içinde saklanmadıkça; istismarlar azalacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’ni olay basına yansımadan, kamuoyunda duyulmadan önce ailenin şikayeti üzerine derhal harekete geçmiş olması nedeniyle tebrik ediyoruz. Duyarlılık arttıkça, kırılan kol yen içinde saklanmadıkça; istismarlar azalacak, istismarcılar hak ettikleri utanca ve cezaya maruz kalacaktır. Cinsel istismar biterse böyle biter.

"Uyuşturucu meselesi şöhretli isimlerden ibaret görülemez"

Ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de konuşan Kılıç, "Uyuşturucu meselesi şöhretli isimlerden ibaret görülemez. Ticareti durdurulmalı, bataklık kurutulmalıdır. Şu an yapılan, sivrisinek mücadelesinden ibarettir" diye konuştu.

"Asgari ücreti 45 bin lira olarak öneriyoruz"

Kılıç, 2026 için asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini belirterek, "İşçilerin olmadığı müzakerelerden enflasyon kayıplarını ve refah payını kapsayan bir rakamın çıkmasını bekliyoruz. Devletin de minderden kaçmamasını, elini taşın altına koymasını istiyoruz. Makul rakamı 45 bin lira olarak öneriyoruz" dedi.

"Engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı fiilen zorlaştırılmıştır"

Engelli yurttaşların emeklilik sürecine ilişkin yaşanan mağduriyetlere de değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"2025 yılı Ocak ayında yapılan düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı tamamen kaldırılmasa da fiilen zorlaştırılmıştır. Engelliler sesini duyuramıyor. 2025 yılında bir emeklilik düzenlemesi yapıldı. Evet emeklilik hakları var ama emekliliğe ulaşmak neredeyse imkansızlaştırıldı. Daha önce engelli bireyler engelli vergi indirimi belgesi ile yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyordu. 7538 sayılı kanunla bu hak ortadan kaldırılmış, vergi indirimi emeklilikte hesaba katılmaz hale getirilmiştir. Artık emeklilik SGK sağlık kurularının belirlediği çalışma gücü kaybı oranına bağlanmış durumdadır. En az yüzde 40 oran şartı getirilmiş prim ve sigortalılık süreleri ağırlaştırılmıştır. Bu değişiklik birçok engelli vatandaşımız için daha fazla çalışma ve daha fazla prim ödemek zorunda kalmak demektir. Hak kaybıdır. Geriye gitmektir. Devlet tarafından verilen hakkın yine devlet tarafından duyulan pişmanlıkla gasp edilmesidir. 15 Ocak 2025'den sonra emeklilik için başvuran engelli vatandaşlarımız açıkça mağdur edilmektedir. Bu düzenleme yeniden gözden geçirilmeli. Engelli bireylerin hayatını zorlaştıran bu mevzuat terk edilmeli. 2025 yılbaşından itibaren de hakkı gasp edilenlere hakları iade edilmelidir."

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, küçük esnafımızın boğazını sıkmaya hazırlanıyor"

Kılıç, basit usulde vergilere yönelik son mevzuat değişikliğinin uygulamada kaygı verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Patronlara getirdiği vergi aflarıyla gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, küçük esnafımızın boğazını sıkmaya hazırlanıyor. Yeni yıl vatandaş ve esnaf açısından yeni kayıplarla geliyor; Hazine ve Maliye Bakanlığı kimin? Halkın mı holdinglerin mi? Esnafın mı patronların mı?"

"Terörist, teröristtir; Türk ve Kürt kardeştir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, DEM Parti İmralı Heyeti'nin siyasi partilere yaptığı ziyarete ilişkin soru üzerine Yeniden Refah Partisi'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin tavırlarının her zaman net olduğunu belirterek, "Terörist, teröristtir; Türk ve Kürt kardeştir. Diller Allah'ın yarattığı birer nimettir. Bizi birbirimize bağlayacak olan İmralı değil; milletimizin akıl, vicdan, irade, dirayet ve ferasetidir. O nedenle görüşlerimiz çok net, çok belli" dedi.

"İmralı'da konuşulanlar halkımızın da bilgisine sunulmalıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'yı ziyaret eden milletvekilleri ve komisyona çağrıda bulunan Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ve İmralı'ya giden üç gruptan, üç milletvekiline bir çağrımız var. Orada her ne konuşulduysa komisyonda sansürsüz paylaşılmalıdır. İmralı'da konuşulanlar halkımızın da bilgisine sunulmalıdır. Çok azı komisyonla paylaşıldı. Belli ki Dem Parti heyeti partileri ziyaret ederek kamuoyuna açıklanmayanları partilerin genel merkezlerine aktarmaktadır. Ancak biz İmralı ziyaretine teknik olarak, teorik olarak, pratik olarak, politik olarak ve aynı zamanda hukuk güvenliği olarak baştan karşı çıktığımız için bizi ziyaret etme ihtiyacı duymamış olabilirler."