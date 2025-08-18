YRP'li Suat Kılıç'tan Özlem Çerçioğlu tepkisi: Geçişler yasaklanmalı



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Siyasette bu tür yer değiştirmeleri hele ki böylesi kritik zamanlarda doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz. Türkiye'de artık bir düzenleme yapılmalı ve seçilen milletvekillerinin, seçilen belediye başkanlarının dönem sona erinceye kadar seçildikleri partiden ayrılmaları yasaklanmalıdır” diye konuştu.

"Çerçioğlu evine dönse daha iyi olurdu"

Kılıç, bir gazetecinin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesine yönelik sorusuna, "Beş dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oylarıyla seçilen biri, parti değiştirmektense evine dönse daha sağlıklı bir karar vermiş olurdu." cevabını verdi.

Siyasi etik yasası kapsamında Türkiye'de bir düzenleme yapılması gerektiğini savunan Kılıç, seçilen milletvekillerinin, belediye başkanlarının dönem sona erene kadar seçildikleri partiden ayrılmalarının yasaklanması gerektiğini kaydetti.



Kılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, partisi CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmesine ilişkin, şunları söyledi:

“Sayın Çerçioğlu bir dönem CHP'de milletvekilliği yaptı. Üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Bu dördüncü dönemi. Beş dönemdir CHP seçmeninin oylarıyla seçilen biri. Parti değiştirmektense evine dönse daha sağlıklı bir karar vermiş olurdu diye düşünüyorum. Doğrusu siyasette bu tür yer değiştirmeleri hele ki böylesi kritik zamanlarda doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz. Netameli bir mesele olmuştur. Kamuoyu vicdanında tepki çekmiştir. Birçok milletvekili ya da belediye başkanı yer değiştirmiştir ama en çok tepki çekeni görünen o ki Özlem Çerçioğlu'nun yer değiştirmesi olmuştur. Siyasi etik yasası kapsamında Türkiye'de artık bir düzenleme yapılmalı ve seçilen milletvekillerinin, seçilen belediye başkanlarının dönem sona erinceye kadar seçildikleri partiden ayrılmaları yasaklanmalıdır. Bırakacaksa koltuğu bıraksın, görevi bıraksın. ‘Bu yük bana ağır geldi, ben artık bu emaneti sürdürmek, çekmek, taşımak istemiyorum’ diyen varsa bıraksın evine gitsin. Ama parti değiştirmesin çünkü yüz binlerin iradesi ipotek altına alınmış oluyor. Bizim de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız partisinden seçildiği partiden ayrıldı, istifa etti gitti. Bu insana oy veren yüz binlerin vicdanı sandığa yansıyan emeği alın teri noldu yazıktır günahtır. Bunu gerçekten doğru bulmuyoruz. Emeğe saygısızlık olarak görüyoruz. Tabii ki biz Aydın halkı adına konuşuyoruz da esas önemli olan Aydın halkının bu konuda ne diyeceğidir? Onu da bekliyoruz.”

"Memurlar sokakta biz de yanlarındayız"

Suat Kılıç, “Gelir dağılımında adaletsizliğe bir kere daha dikkat çekiyoruz. Gelir adaletsizliğinden duyduğumuz derin kaygıyı yineliyoruz. Zengini daha zengin ederken fakiri her geçen gün daha da fakirleştiren bu sistem ücretlilerin hiçbir hayal kurmasına izin vermemektedir. Ev hayali yok, araba hayali yok, tatil hayali yok. Bırakın evi, et hayali yok. Bırakın tatili, düzenli taksit ödeyebilme ihtimali de yok. Bu şartlar altında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar konuşuluyor. Hükümetin teklif ettiği seyyanen artış aylık bin lira. Günlük otuz üç lira. Gel de inan. Yeme de yanında yat. İnanılır gibi. Hükümet teklif ediyor bunu hükümet. Memura ve emeklisini ayda bin lira. Günde otuz üç lira. Günlük otuz üç lira nedir Allah aşkına? Bir şişe su parası. Gazozuna pazarlık. Memurların o nedenle sokağa taşan, alanlara taşan direnişini, eylemini, anayasadan kaynaklanan grev hakkını kullanma tercihini sonuna kadar destekliyoruz.

"Bizim Öcalan'lı bir gelecek, Apo’lu bir meclis hayalimiz yok"

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarını da yakından izliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar elle tutulur, somuta yönelik bir veriye ulaşılabilmiş değil. Komisyonda üyemiz var, komisyonlarda arkadaşlarımız var. Konuşulanlar kısmen dışarıya açıklanmayacak, konuşulmayacak ama yakından takip etmek zorundayız. 10 yıl boyunca orada konuşulanlar dışarıda konuşulmayacak tamam ama tutanaklar çerçevesinde konuşulanları konuşabiliriz. Şu ana kadar anlatılanlar malumun ilamından öte bir anlam ifade etmemektedir. Bizim terörist Abdullah Öcalan'dan bir beklentimiz yoktur. Öcalan'lı bir gelecek, Apo’lu bir meclis hayalimiz yoktur. Buna rızamız ve tahammülümüz de yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkların meclisidir. Hepimizin meclisidir. Adı üstünde Büyük Millet Meclisi'dir. Milletimizin her bir ferdini kapsayan bir meclistir. Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetin kuruluşundaki ifadesiyle ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran unsur Anasır-ı İslamiye'dir.’ Anadolu'da var olan etnisitesi önemli olmaksızın tüm bireylerin tüm halkların cumhuriyetin temelinde harcı vardır. Cumhuriyetin duvarlarında katkısı vardır. Türkiye Cumhuriyeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi de hepimizin Cumhuriyeti ve hepimizin meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi terör örgütlerinin de teröristlerin de sığınağı değildir. Teröristleri affetmezseniz terörü bitiremezsiniz. Evet canımız yandı. Affetmiyoruz. Kaldı ki biz affetsek millet affetmez. Millet affetse şehit aileleri affetmez. Gaziler affetmez. Tarih affetmez” dedi.