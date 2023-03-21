YSK, 3 adayın başvurusunu reddetti! Cumhurbaşkanı adayları kimler?

YSK'nın başvurusunu reddettiği adaylar kimler? Yüksek Seçim Kurulu'na kimler Cumhurbaşkanı Adayı olma için başvurdu?

100 bin imza toplayacak 14 Mayıs Seçimleri’nde cumhurbaşkanı adayı olacakların başvuruları Pazartesi günü tamamlandı.

Cem Uzan, Hakan Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları "Müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlar

Muharrem İnce

Cumhurbaşkanı adayı olmak için dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün YSK'ya başvurdu. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP'nin aday gösterdiği Muharrem İnce yüzde 30,64 oy aldı. İnce, başvurusundan sonra “Bugün oylarımız yüzde 19-20’lerde” açıklaması yaptı.

Doğu Perinçek

YSK'ya başvuru yapan bir başka isim de Doğu Perinçek oldu.

Perinçek 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine de aday olmuştu. 100 bin imza toplayan Perinçek, yüzde 0,2 oy aldı. Perinçek, “Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkini turda biz olacağız” ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuran bir diğer isim de Fatih Erbakan.

Fatih Erbakan Partisi Yeniden Refah'ın AK Parti ile seçim ittifakı yapıp yapmayacağı konusu ve ittifak için ortaya konulan aralarında 6284 sayılı kadına Şiddet kanunun kaldırılması tartışmalarının da bulunduğu 30 maddelik liste ile gündem olmuştu.

Fatin Erbakan AK Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeden sonra kararını açıklayacağını belirtmişti.

Fatih Erbakan dün sürpriz bir kararla AK Parti ile ittifak yapmayı reddetti ve partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Ardından YSK'y başvurusunu yaptı.

Erbakan, Cumhur İttifakı’yla neden ittifaka girmedikleri, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim” diye yanıtladı.

Fatih Erbakan'ın başvurusunda yükseköğrenim diploması örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Sinan Oğan

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir diğer isim de Sinan Oğan oldu.

Sinan Oğan Ata İttifakı'nı oluşturan Zafer Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı'nın adayı olarak YSK'ya başvurusunu yaptı.

Başvurudan sonra açıklama yapan Oğan, seçimin ikinci tura kalacağını düşündüklerini söyledi ve “İkinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Ahmet Özal

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu ve Tek Parti’nin lideri Ahmet Özal da Türkiye İttifakı’ndan Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Türkiye İttifakı’nda Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi (Tek Parti), Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisi bulunuyor.

Ahmet Özal'ın başvurusunda fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

İrfan Uzun

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun da dün YSK’ye giderek adaylık başvurusu yaptı. İrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu belirlendi.

Halil Murat Ünver

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Murat Ünver de cumhurbaşkanı adaylığı için dün YSK’ye başvurdu.