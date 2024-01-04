YSK Başkanı 36 parti demişti, Resmi Gazete’de 35 partinin ismi yayımlandı

ANKARA (EKONOMİ) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere katılacak partilerin listesini ilan etti.

Seçimlere ilk genel kongresini yapmış, illerin en az yarısında ve en az 6 ay önce il-ilçe teşkilatlarını kurmuş 35 siyasi parti katılabilecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, önceki gün düzenlediği basın toplantısında seçime katılabilecek parti sayısını 36 olarak açıklamıştı. O gün duyurulan listeden, Anadolu Birliği Partisi Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında yer almadı.

YSK ayrıca ilçe seçim kurullarında görev alan siyasi parti üyelerinin 31 Ocak 2024 tarihine kadar yeniden belirlenmesine karar verdi. İlçe seçim kurullarının devlet memuru ve siyasi partilerden gelen üyeleri 2025 yılı Ocak ayının son haftasına kadar görevde kalacak.

Seçime katılabilecek 35 parti şöyle:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi.