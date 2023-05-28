YSK Başkanı Yener: Erdoğan 54,47 - Kılıçdaroğlu 45,53

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 54,60'ının sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup, geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Veri girişlerinin siyasi partilerle anlık paylaşıldığını ifade eden Yener, "Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahiptir." dedi.