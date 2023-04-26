YSK Başkanı Yener: Kahramanmaraş’ta 750 bin seçmenimiz var

YSK Başkanı Ahmet Yener, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra seçim güvenliğine ilişkin ziyaretlerde bulundu. Yener, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile görüştü. Yener daha sonra heyetle beraber Kahramanmaraş adalet sarayına geçti.



Hatay’dan sonra Kahramanmaraş’ta da deprem sonra gerçekleşecek seçimlere ilişkin güvenlik tedbirlerini yerinde görmek istediğini belirten Yener, "Daha öncede bölgeye heyetlerimiz incelemelerde bulundu. Yaklaşan süreçte de bizzat kendim gözlemlerde bulunmak istedim. Hatay’da seçmenlerin oy kullanması için gerekli olan konteyner temin edilmeye başlandığı ve oy kullanma açısından güvenli olduğu görülmüştür. Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 150 adet konteyner ihtiyaç bulunulduğu görülmüş ve önümüzdeki hafta içinde bu ihtiyacın karşılanacağı tespit edilmiş ve 14 Mayıs'a kadarda tüm eksiklerin giderileceğini bizlere aktarmıştır. İl genelinde güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilmiştir. Bu da bizi sevindiren bir gelişmedir” diye konuştu.



Kahramanmaraş’ta 750 bin seçmenin oy kullanacağını aktaran Yener, "Hatay’daki ziyaretimiz sırasında seçmen sayısına ilişkin bir beyanatta bulunmuştuk. Yanlış bir anlaşılma oluşmuş, Antakya merkezde ve Defne ilçemizde ziyarette bulunduk. Verdiğimiz rakam Antakya merkez ve Defne ilçelerimizin toplamına ilişkindir. Hatay toplamındaki seçmen sayımız yaklaşık 1 milyon 61 bin civarındadır. Kahramanmaraş’ta da yaklaşık 750 bin seçmenimiz bulunmaktadır. 14 Mayıs sabahı tüm bölgede alınan tedbirler neticesinde seçmenlerimiz güvenli bir şekilde oylarını kullanacaktır” şeklinde konuştu.