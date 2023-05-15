YSK Başkanı Yener: Sandıkların yüzde 69'u açıldı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ederken seçimle ilgili açıklamalar da devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranlarına dair açıklamalarda bulundu.

Yurt içinde yüzde 71,64 sandık açıldığını belirterek, “Yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76 açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12’dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimizde içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Şu an itibariyle veri girişinde herhangi aksama, ya da gecikme söz konusu değildir. Süreç önce sandık alanlarında, daha sonra ilçe ve il seçim kurullarında birleştirme yapılmakta. Herhangi bir arıza, gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklarımız açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.